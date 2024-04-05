В ДНР сообщили о входе российских войск в пригород Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) РФ вошли в пригород Часова Яра, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин 5 апреля.

«От наших позиций до самого города, до Часов Яра, остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Он заявил, что противник отступил в Часов Яр после взятия ВС РФ Артемовска. Украинские войска возвели укрепления в городе, поэтому российские бойцы двигаются осторожно, главная задача — беречь личный состав, отметил Гагин.

«Группировку в Часовом Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», — приводит агентство слова собеседника.

Гагин также добавил, что войска РФ близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и нарушить их логистику.

«Дорог несколько. И, в принципе, благодаря тому, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта», — заключил советник главы ДНР.

До этого, 23 марта, сообщалось, что ВС РФ на донецком направлении освободили населенный пункт Красное в ДНР, а также улучшили тактическое положение по переднему краю. На этом направлении противник потерял до 200 боевиков, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», отметили в Министерстве обороны России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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