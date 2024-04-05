В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень сложной ситуации в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 апреля заявил представитель командования «Восток» украинской армии Андрей Задубинный.

«Ситуация там очень сложная, бои продолжаются», — цитирует его Reuters.

Ранее 5 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ вошли в пригород Часова Яра. Он заявил, что противник отступил в Часов Яр после взятия ВС РФ Артемовска (укр. название — Бахмут). Украинские войска возвели укрепления в городе, поэтому российские бойцы двигаются осторожно, главная задача — беречь личный состав, отметил Гагин.

До этого, 2 апреля, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что город Часов Яр в ДНР повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта. Лапин отметил, что у ВСУ продолжают наблюдаться проблемы со снабжением на флангах.

В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ. Специалист рассказал, что населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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