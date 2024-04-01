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Сюжет:

В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории

Сакс: украинское контрнаступление стало крупнейшим поражением в современной истории
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало одним из крупнейших провалов в истории современности. Об этом 30 марта заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Мы будем наблюдать поражения Украины до тех пор, пока она окончательно не рухнет», — написал Сакс в соцсети X (бывш. Twitter).

Также, комментируя слова предпринимателя Илона Маска о том, что Украине было глупо нападать на более крупную армию, заявил, что проигрыш ВСУ «был легко предсказуем».

Он отметил, что ряд американских политиков, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

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Ранее, 30 марта, Маск выразил мнение, что Украина может потерять еще больше территорий, страна рискует лишиться доступа к Черному морю. По его словам, для Украины было трагической потерей жизни нападать на более крупную армию.

Портал Business Insider 27 марта написал, что Украина может потерять еще больше территорий и военнослужащих, если Вашингтон не возобновит выделение помощи Киеву.

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

14 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Киеву грозит потеря еще большего количества территорий, а о победе не идет речи совсем. Он также подчеркнул, что острая нехватка вооружения и войск не может быть решена даже масштабной денежной помощью от США.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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