Дальняя история: какими дронами Украина пытается атаковать Россию

При террористических атаках на российские города Украина нередко применяет дроны большой дальности. На этой неделе беспилотник преодолел более 1200 км – до Елабуги в Татарстане. При этом попытки ударов по гражданским объектам военного смысла не имеют: с их помощью Киев пытается отвлечь внимание от ситуации на фронте и посеять страх среди мирных жителей . Однако у России есть чем защититься от таких БПЛА, уверены эксперты. В том, какими дронами большой дальности сейчас располагают ВСУ, кто помогает украинцам в их создании и как этим атакам противостоять, разбирались «Известия».

Дальше и дальше

Какие дроны используют ВСУ и какими возможностями они обладают? Точная идентификация здесь не всегда возможна. Зачастую можно делать лишь предположения об использовании той или иной модели.

Так, при атаке 2 апреля применялись летательные аппараты, которые внешне очень напоминают легкомоторные пилотируемые самолеты А-22 «Лисица» . Эти аппараты использовались в беспилотном варианте – судя по всему, они были переоборудованы в дроны-камикадзе .

Фото: соцсети Последствия удара украинского беспилотника в Елабуге

Еще один дрон, который может применяться на больших расстояниях, — советский разведывательный реактивный беспилотник Ту-143 «Рейс». Ранее его выпускали на Харьковским авиационном заводе. Этот БПЛА киевский режим уже не раз использовал для нанесения ударов по наземным объектам . Однако обнаруживается такой аппарат легче и, соответственно, может быть сбит на проходе через зоны ПВО и на подлете к цели .

Дрон UJ-22 Airborne разработки и производства украинской компании «Укрджет» в 2023–2024 годах использовался для ударов по российским населенным пунктам. Его заявленная дальность действия — до 800 км при длине около 3,7 м и размахе крыла 4,2 м.

Дрон UJ-22 Airborne Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

В мае 2023 года украинцы впервые применили дальние дроны типа «Бобер» . Известно, что аппарат с аэродинамической схемой «утка» создавался по конкурсу на гранты СБУ. Сегодня «Бобер» уже имеет войсковой индекс UJ-26.

Наконец, на днях немецкое издание Bild рассказало о разработке неких дронов нового поколения. Речь об устройствах украинского предприятия КБ «Луч», которое занималось созданием противокорабельных ракет и систем наведения. Анонсировано, что «Сокол-3000» якобы будет иметь дальность действия до 3300 км . Кроме того, Bild сообщает, что еще несколько предприятий работает над созданием беспилотников с дальностью не менее 2000 км .

Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine Дроны типа «Бобер»

Надо отметить, что упор на производство дронов сделан неслучайно. Во-первых, изготавливать их заметно дешевле, чем какие-то серьезные системы вооружений . Во-вторых, организовать такой процесс довольно легко в условиях, когда в распоряжении имеется технологический потенциал стран НАТО. В-третьих, с учетом западной помощи можно позволить себе действовать не качеством, а количеством, — если из нескольких десятков запущенных один-два дадут хоть какой-то результат, то цель — а это получение информационного повода — окажется достигнутой .

Защита есть

Как обстоят дела с организацией защиты от этих аппаратов? Для традиционной противовоздушной обороны это нетипичные цели — небольшие, низколетящие, с малой радиолокационной заметностью, с низким уровнем теплового излучения . Именно используя маскирующие признаки и возможности, эти дроны проникают за линию соприкосновения СВО . Они двигаются на низкой скорости на сверхнизких высотах, часто незаметны для больших радаров дальнего действия и, соответственно, с трудом могут поражаться системами зональной ПВО типа С-300 и С-400 .

ЗРПК «Панцирь-С1» Фото: РИА Новости