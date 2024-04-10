Военный эксперт заявил о невозможности проведения ВСУ нового контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести новое контрнаступление ввиду отсутствия людских и материальных ресурсов. Таким образом военный эксперт, политолог Вадим Мингалев прокомментировал «Известиям» 10 апреля слова украинского президента Владимира Зеленского о наличии плана у ВСУ нового наступления.

«Никакого контрнаступления ВСУ провести абсолютно не смогут, потому что для этого нет ни финансовых, ни экономических, ни, самое главное, людских и материальных ресурсов, а также военной техники и боеприпасов. Это очередной блеф [Зеленского], чтобы выклянчить деньги у Запада для того, чтобы хоть каким-то образом продлить агонию своего режима. Ситуация складывается весьма печально на фронте, особенно сейчас, соответственно, делаются все возможные заявления, уловки для того, чтобы хоть как-то послать сигнал американскому конгрессу о выделении денег, пусть даже в кредит», — указал Мингалев.

Однако, по его словам, даже население Украины уже не поверит в это, так как происходящее сейчас является закономерным процессом.

Ранее, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

До этого, 1 апреля, американский миллиардер Дэвид Сакс назвал прошлогоднее летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из крупнейших провалов в истории современности. Он отметил, что ряд американских политиков, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».