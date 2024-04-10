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Министр обороны Польши назвал неоправданными теории о катастрофе под Смоленском

Глава МО Польши: теории о крушении Ту-154 под Смоленском не оправдались
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Фото: ТАСС/Imago-Images
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Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, была трагическим происшествием, иные теории не оправдались. Об этом 10 апреля заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Вопрос ясен для меня. Он ясен для большинства поляков. Произошло трагическое происшествие. Произошла большая трагедия. И те, кто пытается и пытался на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», — приводит его слова «РИА Новости».

В этой связи министр попросил в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. По его словам, те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили тем самым память о жертвах, сохранить которую важнее всего.

Ход и следствие: Польша меняет подход к смоленской авиакатастрофе
Почему Туск упразднил подкомиссию по крушению Ту-154 и когда дело будет завершено

В среду, 10 апреля, в Польше проходят памятные мероприятия в связи с 14-й годовщиной авиакатастрофы. В этот же день польская прокуратура Польши сообщила на своем сайте о продлении расследования по делу о крушении Ту-154 до 31 декабря 2024 года. Как отметил в беседе с «Известиями» польский политолог Мацей Вишневский, власти Польши используют споры о расследовании авиакатастрофы как инструмент внутренней и внешней политики.

15 декабря 2023 года замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик отметил, что польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы лгала и занималась растратой государственных средств. Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии и отозвал полномочия у ее членов. Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец позже отметил, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов.

В итоге Польша официально отказалась от подачи иска против РФ в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что причина крушения давно известна и данную страницу «стоит перевернуть».

Комиссия была создана после того, как в 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

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