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В Кремле оценили отказ Польши от иска к РФ в ЕСПЧ по делу о смоленской катастрофе

Песков: причина авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году давно известна
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Фото: ТАСС
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Причина авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, давно известна, данную страницу «стоит перевернуть», заявил 23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию польского МИДа об официальном отказе страны от подачи иска против РФ в Европейский суд по правам человека по делу о случившемся.

«Мы действительно видели такие сообщения. Нужно будет ознакомиться с официальной информацией, я бы не стал давать официальных оценок, наша позиция известна. Хорошо известны также причины этой трагической авиакатастрофы», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что российская сторона всегда была против политизации этой страшной аварии, которая унесла множество жизней. В данной связи Песков выразил надежду, что среди польских политиков возобладает здравый смысл и указанная страница истории со временем будет перевернута.

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Замминистра обороны Польши Цезари Томчик 15 декабря 2023 года отметил, что польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы лгала и занималась растратой государственных средств. Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии и отозвал полномочия у ее членов. Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец позже отметил, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов.

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы была создана 4 февраля 2016 года по решению занимавшего тогда пост министра обороны Польши Антония Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь президента страны Леха Качиньского и других пассажиров.

При этом комиссия была создана уже после того, как в 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Согласно отчету МАКа, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

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