Польша отказалась от иска против РФ в ЕСПЧ по делу о смоленской катастрофе

Польша официально отказалась от подачи иска против РФ в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом 22 января сообщается на сайте польского МИДа.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», — сказано в сообщении.

Как уточняется, в вышеуказанной декларации о намерениях стороны заявили «о желании сотрудничества, которое должно было касаться подготовки межгосударственной жалобы против России в Европейский суд по правам человека в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М над аэропортом «Смоленск Северный» на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года».

«В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения», — уточняет ведомство.

Замминистра обороны Польши Цезари Томчик 15 декабря 2023 года отметил, что польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы лгала и занималась растратой государственных средств. Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии и отозвал полномочия у ее членов.

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы была создана 4 февраля 2016 года по решению занимавшего тогда пост министра обороны Польши Антония Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь президента страны Леха Качиньского и других пассажиров.

При этом комиссия была создана уже после того, как в 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.