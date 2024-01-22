Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ элегантной мерой
Мир
Зеленский сообщил о плане Киева закупить в кредит польское вооружение
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ в Европе
Общество
Суд в Москве отправил блогера Блиновскую в СИЗО
Политика
Захарова назвала равнодушием реакцию французского МИДа на гибель наемников
Политика
В Госдуму внесли проект обращения к ООН на фоне атак ВФУ против мирных граждан
Мир
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из фонда мира
Экономика
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
Общество
Ковальчук указал на важность консолидации общества перед выборами президента
Общество
В МИД РФ заявили о необходимости переосмысления консульского учета
Общество
Глава СПЧ призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку
Армия
Сальдо заявил о катастрофичных потерях ВСУ в Херсонской области
Общество
Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ об ударах ВСУ по мирным жителям в ДНР
Мир
МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане
Мир
Политолог объяснил отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США

Польша отказалась от иска против РФ в ЕСПЧ по делу о смоленской катастрофе

0
Фото: ТАСС/Imago-Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша официально отказалась от подачи иска против РФ в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом 22 января сообщается на сайте польского МИДа.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», — сказано в сообщении.

Как уточняется, в вышеуказанной декларации о намерениях стороны заявили «о желании сотрудничества, которое должно было касаться подготовки межгосударственной жалобы против России в Европейский суд по правам человека в связи с авиационным происшествием с участием самолета Ту-154М над аэропортом «Смоленск Северный» на территории Российской Федерации 10 апреля 2010 года».

«В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон декларации о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации министр иностранных дел передал адвокату Бену Эммерсону информацию о прекращении действия декларации о намерениях и отказе от его исполнения», — уточняет ведомство.

Варшавский оговор: РФ закрыла вопрос с польской трагедией в Смоленске
Требование республики выдать авиадиспетчеров не усугубит отношений с Москвой, потому что дальше уже некуда

Замминистра обороны Польши Цезари Томчик 15 декабря 2023 года отметил, что польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы лгала и занималась растратой государственных средств. Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии и отозвал полномочия у ее членов.

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы была создана 4 февраля 2016 года по решению занимавшего тогда пост министра обороны Польши Антония Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь президента страны Леха Качиньского и других пассажиров.

При этом комиссия была создана уже после того, как в 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024