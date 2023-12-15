Глава МВД Польши обвинил во лжи комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском

Польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, лгала и занималась растратой государственных средств. Об этом 15 декабря сообщил замминистра обороны республики Цезари Томчик, его слова приводит радио RFM.

Радио со ссылкой на сообщение минобороны Польши также отмечает, что глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии и отозвал полномочия у ее членов. Они должны завершить всю свою деятельность до 18 декабря.

«Сегодня, 15 декабря, я хотел бы объявить, что настал конец лжи во имя польского государства. Это конец траты сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет непосредственное отношение к политике», — прокомментировал Томчик закрытие комиссии.

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы была создана 4 февраля 2016 года по решению занимавшего тогда пост министра обороны Польши Антония Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь Качиньского и других пассажиров.

При этом комиссия была создана уже после того, как в 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Так, согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все погибли.