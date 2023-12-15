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В офисе Туска заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе

Грабец: экспертиза по крушению самолета под Смоленском была фальсифицирована
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Фото: commons.wikimedia.org
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Польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы 2010 года, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов. Об этом 15 декабря заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец.

Он обвинил польское минобороны в подлоге экспертизы американских и европейских специалистов об авиакатастрофе.

«Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства», — отметил чиновник, его слова приводит портал Pravda PL.

Грабец указал также на неэффективность выделения средств на работу комиссии.

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Ранее в этот день замминистра обороны республики Цезари Томчик отметил, что польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы лгала и занималась растратой государственных средств. Отмечается, что глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии и отозвал полномочия у ее членов. Они должны завершить свою деятельность до 18 декабря.

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы была создана 4 февраля 2016 года по решению занимавшего тогда пост министра обороны Польши Антония Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь Качиньского и других пассажиров.

При этом комиссия была создана уже после того, как в 2011 году были опубликованы доклады Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Так, согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все погибли.

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