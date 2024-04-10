Ход и следствие: Польша меняет подход к смоленской авиакатастрофе

Спустя 14 лет после авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие представители польской власти и военного командования, Варшава продолжает использовать трагедию для решения сугубо конъюнктурных политических задач . Новое правительство во главе с Дональдом Туском ликвидировало подкомиссию, созданную прежним кабмином «Права и справедливости», но само расследование еще не завершено. При этом в экспертном сообществе есть убеждение, что Туск хочет закрыть это дело, поскольку и его в свое время пытались сделать фигурантом . Что изменилось в подходах польского руководства к крушению борта № 1 и когда выяснение его обстоятельств будет завершено — в материале «Известий».

Из-за чего Туск ликвидировал комиссию по расследованию катастрофы

10 апреля 2010 года при посадке под Смоленском в условиях плохой видимости потерпел крушение самолет Ту-154, на котором находились президент Польши Лех Качиньский со своей супругой Марией , а также представители польской власти и военного командования. Всего на борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли . Эта авиакатастрофа считается крупнейшей по количеству жертв, среди которых были первые лица государства.

На протяжении практически всех прошедших со дня трагедии 14 лет она использовалась польским руководством для обвинений Москвы , официальная Варшава пыталась представить авиакатастрофу как целенаправленный акт против людей, которые работали на достижение Польшей независимости.

Место крушения самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. 10 апреля 2010 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) достаточно быстро пришел к выводу, что непосредственной причиной катастрофы стали ошибки экипажа , хотя его вовремя предупредили о сложных метеорологических условиях. Комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации МВД Польши (КРАПГА) не оспаривала некорректные действия пилотов, но при этом утверждала, что одним из значимых факторов, приведших к крушению борта, стала якобы передача неверной информации руководства зоны посадки .

За эти годы история крушения Ту-154 стала для польских властей своего рода постоянной темой, которую можно было искусственно подогревать или охлаждать в зависимости от конъюнктурных соображений тех, кто находится у власти. Тем более резонансным для польского информационного пространства стало решение нового правительства под руководством Дональда Туска, пришедшего к власти по итогам парламентских выборов 2023 года, об упразднении «смоленской» подкомиссии , созданной в 2016-м по решению на тот момент министра национальной обороны Польши Антония Мачеревича.

Уже в 2024 году польские власти и вовсе признали окончательным и достоверным доклад правительственной комиссии, подготовленный еще в 2011-м. «В соответствии с действующим правовым статусом единственным действующим документом, который устанавливает ход и фактические причины катастрофы, является итоговый доклад, подготовленный в июле 2011 года Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий», — говорится в сообщении министерства национальной обороны Польши от 26 января.

Более того, новое польское руководство отказалось и от идеи подавать иск против России в Европейский суд по правам человека , который был инициирован прошлым кабмином под управлением партии «Право и справедливость», ей руководит брат погибшего экс-президента Ярослав Качиньский.

Ярослав Качиньский во время церемонии, посвященной годовщине крушения президентского самолета под Смоленском Фото: GettyImages/NurPhoto

Правительство Туска, придя к власти, приступило к решению внутренних сугубо конъюнктурных задач, направленных на демонтаж политического наследия «Права и справедливости». И в этом контексте ликвидация комиссии, которая, по сути, была детищем оппонентов, вполне укладывается в рамки внутрипольской политической борьбы .

У Туска были и личные мотивы: катастрофа Ту-154 давно превратилась в Польше в инструмент по борьбе с соперниками . Так, в 2017 году Антоний Мачеревич обратился в Национальную прокуратуру страны с просьбой проверить действия Дональда Туска, который в 2007–2014 годах занимал пост премьер-министра. Польские консерваторы полагали, что Туск якобы не предпринял необходимые меры по расследованию крушения.

Фактически политику пытались вменить предательство национальных интересов, за что польское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободны на срок до 10 лет. По сути, Туска обвинили в том, что он позволил расследовать катастрофу России, на территории которой произошло крушение .

Такой расклад позволяет сделать вывод, что решение о ликвидации подкомиссии, созданной при руководстве страной «Права и справедливости», укладывается в более широкую кампанию Туска по дискредитации политиков, связанных с прежней партией власти , и вытеснению из госаппарата представителей предыдущей команды.

Главы правительств Польши и России Дональд Туск и Владимир Путин на месте авиакатастрофы, апрель 2010 года Фото: ТАСС/Максим Шеметов

— У Туска мотивы совершенно личные. Вокруг расследования крушения Ту-154 в Польше уже давно сложилась тенденция, что все обвиняют друг друга. «Право и справедливость» пыталась представить эту трагедию как убийство, параллельно обвиняя Туска, что он что-то покрывает. Сейчас Туск пытается обвинить «Право и справедливость» в том, что они недостаточно активно действовали и сами передали этот вопрос на откуп России . Это был повод для взаимных обвинений, который Туск теперь устраняет, — говорит «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Чем занималась комиссия Мачеревича

Подкомиссия, созданная в 2016 году Антонием Мачеревичем, работала в рамках Комиссии по расследованию авиапроисшествий государственной авиации и была сформирована вскоре после прихода к власти «Права и справедливости» . Работа группы изначально была политизирована и направлена на то, чтобы представить крушение самолета как покушение на польского президента, за которым якобы стояли российские власти и политические оппоненты Леха Качиньского во главе с Дональдом Туском. Эта версия должна была формировать общественное мнение в Польше, независимо от истинных итогов расследования.

За время работы подкомиссия выпустила два документа: технический доклад в 2018 году и итоговый — в 2022-м . Во втором были заявлены выводы, сделанные ранее, что причиной катастрофы стали два взрыва, первый из которых якобы разрушил крыло (по результатам прежних расследований было установлено, что крыло оторвало вследствие столкновения с березой), а второй — разрушил всё судно. Утверждалось, что взрывчатое устройство якобы установили во время ремонта самолета в Самаре в 2009 году, а позже привели в действие дистанционно. Такие выводы Варшаве предоставили американские и британские специалисты.

Фото: РИА Новости/Олег Минеев

Примечательно, что в качестве доказательства этой версии экс-министр обороны привел запись, на которой слышен некий грохот, который всегда по ходу следствия интерпретировался как удар крыла о дерево. Запись второго — якобы «более разрушительного» — взрыва так и не представлена до сих пор.

Обращает на себя внимание тот факт, что даже зарубежные эксперты признавали: итоговый доклад не содержит никаких убедительных доказательств причастности РФ к крушению . Более того, члены подкомиссии за всё время своей работы ни разу не посетили место падения Ту-154 и не изучали хранящиеся в России обломки самолета, на что прямо указывал действующий замминистра национальной обороны Цезари Томчик.

Теперь же, судя по всему, работа подкомиссии будет подвергнута тщательной проверке со стороны нынешних польских властей : на деятельность этой структуры из бюджета республики ушло €7,5 млн.

— По вопросу «смоленской» подкомиссии происходило всё самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь, — подчеркнул Цезари Томчик. — Польша намерена отказаться от версии, что Россия якобы виновата в авиакатастрофе Ту-154.

В польском обществе также дают достаточно резкие оценки работе упраздненной подкомиссии: «Есть два основополагающих документа — от МАК и с польской стороны, результаты которых почти одинаковые. Единственно, что отличает: МАК всю вину возлагает на пилотов, а поляки говорят, что есть доля вины диспетчеров. Расследование, предпринятое Мачеревичем, не имеет даже юридического статуса. Это просто «дискуссионный клуб», который распиливал бюджет », — сказал в разговоре с «Известиями» польский журналист Сергей Гречушкин.

Фото: Global Look Press/Artur Widak Global Look Press

Несмотря на заявление о намерении отказаться от обвинений России, Варшава вряд ли пойдет на публичное признание их голословности, по крайней мере сейчас, говорит «Известиям» завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Президентской академии Александр Михайленко.

— Думаю, что расследование поляков зашло в тупик, никакого «русского следа» они не обнаружили и не могли обнаружить, но в настоящее время признать это политически означало бы способствовать укреплению позиций России в мировом сообществе и особенно на коллективном Юге , а этого Запад старается не допускать, — считает Михайленко.

Прекращено ли расследование крушения польского Ту-154

Упразднение «смоленской» подкомиссии вовсе не означает, что Варшава отказывается от расследования этого дела: следствие продолжает Национальная прокуратура Польши , срок ее работы по этому вопросу продлен до конца 2024 года. За это время специалисты должны в очередной раз изучить обломки самолета, чтобы выявить на них наличие взрывчатых веществ, после чего итоговые материалы должны быть переведены на польский язык (документы поступят не раньше августа). Всё это указывает, что расследование может затянуться и дольше, чем до конца года.

При этом в настоящий момент уже очевидно, что причины катастрофы были изложены в документах МАК и КРАПГА, на чем настаивает и Москва . Фактически подкомиссия Мачеревича на протяжении нескольких лет пыталась политизировать процесс с целью обвинения России и собственных политических оппонентов. РФ неоднократно заявляла, что только завершение расследования может стать свидетельством реального намерения польских властей прекратить инсинуировать на этой теме для обострения и без того непростых двусторонних отношений .

Однако пойти на этот шаг Туск не может исходя из политического цикла, в котором сейчас функционирует его правительство, указывает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

— Туск, как мне представляется, хочет завершить расследование, однако он достаточно недавно у власти и сейчас не хочет давать поводы для обвинений, что он начал расправляться с оппонентами, у которых могли быть какие-то улики против него , — полагает политолог.

Обусловлено это и политическим календарем на ближайшее время. Помимо президентских выборов, которые должны пройти в Польше в 2025 году, уже ближайшим летом состоится голосование в Европарламент, который хоть и остается достаточно «проходной» организацией в Евросоюзе, но всё же служит маркером социальных и политических настроений в каждом из обществ ЕС, считает Офицеров-Бельский.

Кроме того, совсем недавно в Польше прошли местные выборы, на которых команда действующего премьера хоть и одержала победу, но отрыв был достаточно небольшой . Поэтому, вероятно, лишний раз раздражать консервативного избирателя нападками на «Право и справедливость» правительство Туска не желает.