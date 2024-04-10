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Глава минобороны Израиля пообещал решительный ответ на любую атаку по стране

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Фото: Global Look Press/JINI
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Тель-Авив ответит быстрыми и решительными действиями по территории любого ближневосточного государства, которое нападет на Израиль. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант во время посещения батареи системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на севере Израиля.

«Мы найдем способ отреагировать очень быстро решительными атакующими действиями по территории любой страны, которая нападет на нас, и не важно, в какой части Ближнего Востока она находится», — сказал Галант, его слова приводит издание The Times of Israel.

Эти слова были обращены к Ирану, который обещает ответить на израильскую атаку по консульству Тегерана в сирийском Дамаске.

Галант также указал, что в войне с радикальным палестинским движением ХАМАС на Израиль нападают с разных сторон, и все эти атаки встретят крепкую оборону Тель-Авива. Государство способно, по словам Галанта, дать очень эффективную и сильную реакцию на любой удар, а враги Израиля даже не представляют, какие сюрпризы Тель-Авив готовит для своего ответа.

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Ранее, 9 апреля, арабское издание Elaph сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана в случае, если Тегеран ответит ему на удар по консульству в Дамаске. Возможно, Израиль собирается напасть на ядерные или другие критически важные объекты. Подготовка, по данным издания, ведется с помощью беспилотников и истребителей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по иранскому консульству. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство нарушают его суверенитет.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и некоторые официальные лица США, как сообщалось 4 апреля, предупредили Израиль о возможной атаке Ирана в течение 48 часов. По их данным, это могло бы произойти с использованием беспилотников и ракет. 8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что Вашингтон передал Тегерану предостережение не атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке в рамках ответа Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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