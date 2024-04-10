Bloomberg узнало о выплаченных Пентагоном $23 млн за поставку Starlink Украине

Контракт Пентагона с компанией Илона Маска SpaceX на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) терминалов Starlink обошелся американскому военному ведомству в $23 млн, сообщило 9 апреля Bloomberg со ссылкой на чиновника США.

По словам собеседника агентства, эта сделка является жизненно важной для Киева частью помощи Вашингтона в сфере безопасности.

«Контракт на поставку терминалов связи Starlink компании SpaceX действует с июня прошлого года по следующий месяц, и чиновник отказался сообщить, будет ли он продлен», — говорится в публикации.

Bloomberg напоминает, что Украина получила порядка 10 тыс. терминалов. Однако сумма в $23 млн «ничтожна» по сравнению с сотнями миллионов долларов, выигранных корпорацией Маска после того, как она стала ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительны спутников нацбезопасности США, добавил автор публикации.

Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на услуги спутниковой связи для Украины, предоставляющиеся при помощи терминалов Starlink 2 июня 2023 года. При этом в начале августа того же года США обвинили РФ в том, что она якобы пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины.

В марте текущего года ряд СМИ со ссылкой на украинских военных сообщал, что российские войска якобы также получили терминалы Starlink. При этом некоторые украинские издания отмечали, что солдаты ВСУ стали жаловаться на низкую скорость работы спутниковой связи на линии боевого соприкосновения. В свою очередь Маск заверил, что компания никогда не продавала такие терминалы России, а все подобные сообщения являются ложными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 12 февраля говорил, что спутниковая связь по технологии Starlink не может применяться в России, потому что эта система в стране не сертифицирована и РФ не желает «вторгаться в историю между киевским режимом и предпринимателем Илоном Маском».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.