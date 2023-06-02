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Bloomberg сообщило о новом контракте SpaceX на услуги Starlink для Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
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Пентагон заключил контракт с принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Bloomberg.

«Спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода», — приводит агентство заявление Пентагона.

Информации о количестве предоставляемых терминалов, а также сумме сделки пока нет.

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Ранее, 21 марта, сообщалось, что спутниковая система Starlink начала блокировать свои терминалы на новых территориях России — в Херсонской и Запорожской областях и в Донецкой и Луганской народных республиках. Отмечалось, что из-за блокировки Вооруженные силы Украины не могут использовать терминалы для запуска беспилотников в российском тылу.

Starlink — спутниковая сеть, обеспечивающая доступ в интернет из любой точки планеты. Киев получил свыше 20 тыс. терминалов этой компании. Реализация проекта началась американской компанией SpaceX в феврале 2018 года.

О работе Starlink на территории Украины владелец SpaceX Илон Маск сообщил в конце февраля 2022 года. Использование терминалов компании сейчас разрешено всем категориям пользователей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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