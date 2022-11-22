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SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО «Старлинк»

SpaceX потребовала от украинской компании «Старлинк» прекратить действие торговой марки
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Фото: Global Look Press/NASA
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Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX в судебном порядке потребовала от украинской ООО «Старлинк» досрочно прекратить использование торговой марки с данным названием. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет издание dev.ua со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева.

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Отмечается, что в качестве ответчиков в исковом заявлении указаны ООО «Старлинк» и Укрпатент.

По словам владельца компании Сергея Дулицкого, юристы SpaceX впервые обратились к нему около года назад, чтобы добиться отказа от торговой марки Starlink в пользу американской стороны, однако он отказался.

«Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink», — пояснил Дулицкий.

Предприниматель добавил, что готов рассмотреть вариант с переименованием компании лишь в том случае, если ему компенсируют сопутствующие потери.

Согласно реестру, ООО «Старлинк» была зарегистрирована в 2009 году и с тех пор официально предоставляет IT-услуги под брендом Starlink, при этом дочерняя компания американской Starlink появилась на Украине только в апреле 2022 года.

Ранее, 4 ноября, телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием. При этом отключение станций стало проблемой для украинских военных, так как аппараты обеспечивали националистов связью.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Впрочем, уже через два дня, 15 октября, Маск заявил, что все-таки продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink.

О работе Starlink на территории Украины американский предприниматель сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Владимир Зеленский договорился с Маском о поставке очередной партии устройств.

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