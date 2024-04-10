Около «Крокус Сити Холла» убрали мемориал в память о жертвах теракта

Мемориал около здания «Крокус Сити Холла», к которому люди приносили цветы в память о погибших в результат теракта, убрали в среду, 10 апреля.

Стихийный мемориал памяти жертв теракта появился 23 марта. Люди приносили свечи, цветы и игрушки, а 24 марта на здании концертного комплекса появилась проекция «Журавли» в память о погибших. Позже, 6 апреля, сообщалось, что люди продолжают приходить к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла». По словам мужчины, который пришел к месту памяти, такая трагедия сплотила людей и заставила уважать друг друга.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.