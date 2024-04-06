Люди продолжают нести цветы к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла»

Люди продолжают приходить к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла», где произошел террористический акт, и приносить цветы и игрушки. Некоторые в субботу, 6 апреля, рассказали «Известиям» о своих эмоциях.

По словам мужчины, который пришел к мемориалу, такая трагедия сплотила людей и заставила уважать друг друга.

«Тут вся страна скорбит, и мы скорбим, прилетели из Забайкальского края. Мы в гостях у друзей, вот сегодня уже самолет. Специально сюда заехали, чтобы почтить память погибших», — отметила женщина.

Один молодой человек указал, что произошедшее — «удар в спину», а теракт в «Крокусе» нельзя забывать. Многие приходят на место случившегося с детьми.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта перед запланированным там концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Жертвами нападения, согласно последним данным, стали 144 человека, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.