Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Басманный районный суд Москвы отправил под арест еще одного участника подготовки теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает 5 апреля пресс-служба судов общей юрисдикциии столицы.
Под арест был отправлен уроженец Таджикистана Мухаммад Шарипзода, обвиняемый по п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ («Террористический акт»).
«Судом избрана мера пресечения сроком на один месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
1 апреля стало известно, что под арест были отправлены 10 фигурантов дела, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. 4 апреля в Москве, Екатеринбурге и Омске были задержаны еще три пособника теракта.
Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, планировавшие совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что задержанные участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора атаковавших «Крокус Сити Холл».