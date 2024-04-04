Сотрудники ФСБ задержали троих пособников теракта в «Крокусе»

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны три пособника теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 4 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — сказано в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, двое задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспорта для совершения нападения на концертный зал, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

Из видео, предоставленного ФСБ, следует, что все трое пособников были задержаны на улице. Одного из них перевозили на вертолете. На кадрах также запечатлено, как оперативники спрашивают двоих, за что их задержали.

«За теракт в «Крокусе», — признались мужчины.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, которые планировали совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что они участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл».