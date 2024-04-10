Движение поездов через Вязьму после обрушения путепровода восстановлено

Движение поездов через город Вязьму в Смоленской области, в котором 8 апреля обрушился путепровод, полностью восстановлено. Об этом 10 апреля сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлево — Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о восстановлении движения по направлению Москва — Минск. Он также отметил, что в ходе разбора завалов было убрано более 1,8 тыс. т бетонных конструкций.

8 апреля в Вязьме произошло обрушение Панинского путепровода. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути было приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево в районе первого. На период ликвидации последствий в обход были направлены 11 составов дальнего следования. Для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы.

Губернатор Смоленской области сообщил, что мост необходимо полностью разобрать. Он отметил, что в результате ЧП обрушились шесть из семи пролетов путепровода. Анохин добавил, что был поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений остались без газа. Также была повреждена линия связи.