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В Вязьме частично восстановлено движение поездов после обрушения путепровода

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Фото: t.me/anohin67
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о восстановлении движения по направлению Москва — Минск после обрушения автомобильного путепровода в Вязьме. Об этом он сообщил 9 апреля в Telegram-канале.

«Открыто движение поездов по направлению Москва – Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено», — написал губернатор.

Анохин в сообщении также выразил благодарность работникам всех служб, участвовавших в восстановлении путей.

В тот же день губернатор заявил, что разбор завалов на железнодорожном полотне после обрушения путепровода в Смоленской области завершили на 95%. Было убрано более 1.8 тыс. т бетонных конструкций.

Ранее 9 апреля в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) заявили, что на станции Вязьма в Смоленской области началась замена поврежденных железнодорожных путей после ЧП с автомобильным путепроводом. Отмечалось, что специалисты прилагают все усилия, чтобы открыть движение до конца дня.

Что известно об обрушении моста в Смоленской области. Главное

8 апреля в Вязьме произошло обрушение Панинского путепровода. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути было приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе первого. На период ликвидации последствий в обход были направлены 11 составов дальнего следования. Для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы.

Губернатор Смоленской области сообщил, что мост необходимо полностью разобрать. Он отметил, что в результате ЧП обрушились шесть из семи пролетов путепровода. Анохин добавил, что был поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений остались без газа. Также была повреждена линия связи.

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