Глава Смоленской области указал на необходимость полного разбора моста в Вязьме

Обрушившийся ранее в мост в городе Вязьме Смоленской области необходимо полностью разобрать. Об этом 8 апреля заявил губернатор региона Василий Анохин в беседе с журналистами.

«Фактически мост надо полностью будет разобрать <...> Нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать не имеет никакого смысла», — указал он.

Кроме того, губернатор отметил, что в результате случившегося обрушилось шесть из семи пролетов моста.

Также Анохин добавил, что поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений в настоящее время находятся без газа. Помимо этого, повреждена и линия связи.

По словам губернатора, работы по восстановлению газоснабжения и связи будут вестись круглосуточно.

Ранее в этот день произошло обрушение Панинского путепровода в Вязьме. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в районе первого.