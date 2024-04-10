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МВД РФ объявило в розыск признанную иноагентом писательницу Серенко

Признанную иноагентом феминистку Серенко объявили в розыск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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МВД России объявило писательницу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом) в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация следует из специальной базы розыска ведомства.

При этом не уточняется, за какое именно правонарушение разыскивается Серенко.

После начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса Серенко стала одной из основательниц движения «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, признанная в РФ иноагентом).

В настоящее время объявленная в розыск писательница живет за рубежом.

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Ранее, 9 апреля, сообщалось, что журналист Михаил Зыгарь (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, был объявлен в розыск.

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