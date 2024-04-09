МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
Журналист Михаил Зыгарь (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.
«Зыгарь Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК», — следует из базы министерства.
По какой конкретно статье УК РФ разыскивается журналист ведомство не уточняет.
Ранее, 29 февраля, стало известно, что фонд XZ foundation, основанный Михаилом Зыгарем, признан нежелательной организацией в России в связи с фальсификацией истории.