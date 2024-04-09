Глава МЧС назвал основные причины половодья в России

Основными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и обильные осадки. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«В ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области. Негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей», — сказал Куренков на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Он поручил регионам на фоне сложившейся ситуации держать в готовности пункты временного размещения, создать запас продуктов, воды, лекарств, обеспечить работу систем оповещения. Министр потребовал от глав субъектов своевременно информировать граждан о ситуации и прогнозах развития. Куренков также призвал местные власти наращивать взаимодействие с волонтерскими организациями, которые хорошо выполняют работу с населением.

«Ситуация с весенним паводком находится на контроле у руководства государства. Наша с вами задача — принять исчерпывающие меры, чтобы защитить населенные пункты и оказать помощь пострадавшим. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», — подчеркнул глава МЧС.

В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. В частности, 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В целом в регионе было затоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков, эвакуировано почти 6,4 тыс человек.

8 апреля сообщалось, что в Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС. Глава региона Александр Моор уточнил, что на данный момент наблюдается постепенный подъем уровня воды из-за таяния снега и льда.

Кроме того, в Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня, а 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к Звериноголовскому, дорогу перекрыли. В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол достиг 893 см.

В этот же день президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что ситуация остается в центре внимания главы государства.