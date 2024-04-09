Вильфанд предупредил, что гроза в Москве продлится всю ночь
На Москву надвигается гроза, которая начнется вечером и продлится всю ночь. Об этом «Известиям» 9 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Пройдут дожди, нельзя сказать, что очень сильные, но умеренные. И выраженная грозовая деятельность <...> Она будет фрагментарно, не все жители Москвы и Подмосковья ее почувствуют», — рассказал Вильфанд.
Вместе с грозой, по его словам, ожидаются порывы ветра до 15–17 м/с. Дожди будут идти всю ночь, а утром им на смену придет туман с видимостью 300–800 м.
Ранее в этот день в пресс-службе столичного главка МЧС России также предупредили жителей Москвы о надвигающейся непогоде. Ведомство порекомендовало снизить скорость движения на дорогах, а также парковать машины вдали от деревьев.