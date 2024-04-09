В мэрии Оренбурга заявили о приближении уровня реки Урал к критическому

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 910 см и приближается к критическому значению. Об этом мэрия города сообщила 9 апреля в своем Telegram‑канале.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 16:00 (14:00 мск. — Ред.) составил 910 см. Опасный уровень — 930 см», — говорится в сообщении.

Также в городской администрации добавили, что уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала близ Оренбурга поднялся до 811 см.

5 апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых домов, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25. 9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города.