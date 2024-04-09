«Альфа-Групп» выделит 1 млрд рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье

Компании «Альфа-Групп» выделят 1 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области. Об этом «Известиям» 9 февраля сообщили в пресс-службе «Альфа-Групп».

С такой инициативой к топ-менеджменту группы компаний обратились ее основатели. Руководство «Альфа-Групп» поддержало эту инициативу.

«Для нас — основателей «Альфа-Групп» — нет ни малейших сомнений в том, что мы правильно сделали, обратившись с этой инициативой к руководству бизнесов группы именно сейчас, когда происходит стихийное бедствие в одном из ключевых регионов, где работают все наши компании. В такие моменты бизнес должен проявлять особую ответственность», — сказал Косогов.

Он добавил, что он и другие сооснователи «Альфа-Групп» надеялись на поддержку руководства входящих в группу компаний и топ-менеджеры еще раз подтвердили свою ответственность, поддержав предложение.

В пресс-службе напомнили, что входящие в «Альфа-Групп» фирмы уже оказывали и другую помощь пострадавшим от затоплений. Например, Альфа-банк предоставил кредитные каникулы жителям Орска, которых коснулось наводнение, X5 помог этим людям с продуктовыми наборами и в несколько раз увеличил поставки в регион питьевой воды. Группа компаний также совместно решает возникающие проблемы с местным водоканалом и направила из Омска в зону чрезвычайной ситуации в Оренбургской области дополнительную современную автолабораторию, которая занимается анализом качества воды по более чем 160 критериям.

Альфа-банк, X5 и Росводоканал в ближайшие дни собираются добавить в план помощи утвержденную сумму в 1 млрд рублей.

5 апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе открыты пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе попали в больницу шестеро взрослых и двое детей, но их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что паводки изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых домов, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25. 9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города.