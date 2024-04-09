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Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot

Бербок: запасы по системам Patriot у ФРГ исчерпаны
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Фото: Global Look Press/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow
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Запасы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для передачи Украине у Германии исчерпаны. Об этом 9 апреля заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.

«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире», — цитирует ее ТАСС.

Бербок добавила, что ФРГ вместе со своими союзниками намерена изучить возможность запуска специального фонда для закупки систем для Киева. Глава МИД Германии также выразила надежду на то, что на встрече глав МИД Группы семи (G7) они смогут предоставить открытую информацию на этот счет.

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Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у него семь систем Patriot. Боррель отметил, что у западных стран есть около 100 батарей Patriot, однако они не могут выделить семь из них Украине.

Ранее, 4 апреля, Кулеба в день 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России (ВС РФ). Тогда же глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день сообщил, что в альянсе понимают, что помощь Украине нужна в срочном порядке, и государства блока уже изучают вопрос о направлении Patriot ВСУ.

Газета Politico 3 апреля отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить в планируемое создание фонда военной помощи Киеву. Часть стран Запада обеспокоена, что передача блоку $100 млрд для поставок оружия Украине разрушит усилия ЕС по повышению собственной обороноспособности.

До этого, 26 марта, Кулеба признал, что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot, но готовы предоставить снаряды для систем ПВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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