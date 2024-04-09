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Боррель рассказал о просьбе Кулебы передать Украине семь систем Patriot

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом европейский дипломат рассказал журналистам 9 апреля на пресс-конференции, которую транслировал официальный видеопортал Еврокомиссии.

«У нас есть моральная обязанность продолжать поддержку Украины. Я на днях разговаривал с Кулебой, и он отчаянно просил у меня семь систем Patriot. У западных стран есть около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семь из них Украине», — сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что страны Европы на самом деле могут очень оперативно передать Patriot Киеву. На следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС Боррель собирается вынести на обсуждение вопрос о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) систем ПВО.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что ситуация на линии соприкосновения в зоне украинского конфликта очень сложная.

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Ранее, 4 апреля, Кулеба в день 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России (ВС РФ). Тогда же глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день сообщил, что в альянсе понимают, что помощь Украине нужна в срочном порядке, и государства блока уже изучают вопрос о направлении Patriot ВСУ.

Газета Politico 3 апреля отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить в планируемое создание фонда военной помощи Киеву. Часть стран Запада обеспокоена, что передача блоку $100 млрд для поставок оружия Украине разрушит усилия ЕС по повышению собственной обороноспособности.

До этого, 26 марта, Кулеба признал, что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot, но готовы предоставить снаряды для систем ПВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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