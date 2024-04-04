Генсек НАТО заявил об изучении вопроса направления систем ЗРК Patriot Украине

Союзники по НАТО понимают необходимость поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине, изучают вопрос о направлении стране систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 4 апреля по итогам Совета Украина – НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся (в столицы. — Ред.) и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot», — сказал он.

Столтенберг добавил, что союзники также изучат возможность предоставления запчастей для систем ПВО и снарядов к ним. При этом страны НАТО уже в ближайшие дни и недели должны собрать больше оружия и боеприпасов для Киева, а также создать долгосрочную систему обязательных поставок.

По словам Столтенберга, члены альянса уже поручили главкому сил в Европе Кристоферу Каволи начать разработку структуры долгосрочного снабжения оружием Киева, в том числе и плана финансирования поставок.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в день 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что он говорит про Patriot, поскольку это единственная система, способная сбивать российские баллистические ракеты.

3 апреля глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Столтенберг тогда же заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

В свою очередь, газета Politico отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить для создания фонда. Некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны, подчеркивает СМИ.

До этого, 26 марта, Кулеба признал в эфире телеканала «Рада», что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot. При этом они готовы на отправку снарядов для противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.