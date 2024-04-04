Реклама
Прямой эфир
Политика
Военный эксперт озвучил главный вывод разговора Шойгу и министра обороны Франции
Общество
Воздух в Москве может прогреться до +20 градусов на следующей неделе
Мир
Экс-постпред США при НАТО призвал относиться к РФ как к сверхдержаве
Политика
Политологи назвали последствия снижения мобилизационного возраста для Украины
Общество
Путин назвал Херсонес Таврический сакральным местом для России
Мир
В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска
Общество
Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме
Политика
Путин назвал достойным отчет правительства в Госдуме
Общество
Путин заявил, что РФ вынуждена защищать свои традиционные ценности
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Авто
Mitsubishi расторгла договор о сборке в Калуге и выплатила 3 млрд рублей
Мир
Кулеба пообещал НАТО «не портить вечеринку» и попросил Patriot
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали троих пособников теракта в «Крокусе»
Мир
Во Франции намерены построить площадку по переработке и обогащению урана
Экономика
Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары
Сюжет:

Генсек НАТО заявил об изучении вопроса направления систем ЗРК Patriot Украине

Столтенберг: союзники по НАТО изучают вопрос о направлении ЗРК Patriot Киеву
0
Фото: Global Look Press/ Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзники по НАТО понимают необходимость поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине, изучают вопрос о направлении стране систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 4 апреля по итогам Совета Украина – НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся (в столицы. — Ред.) и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot», — сказал он.

Столтенберг добавил, что союзники также изучат возможность предоставления запчастей для систем ПВО и снарядов к ним. При этом страны НАТО уже в ближайшие дни и недели должны собрать больше оружия и боеприпасов для Киева, а также создать долгосрочную систему обязательных поставок.

По словам Столтенберга, члены альянса уже поручили главкому сил в Европе Кристоферу Каволи начать разработку структуры долгосрочного снабжения оружием Киева, в том числе и плана финансирования поставок.

Раскинуть альянс: НАТО может согласиться на посредничество Китая в украинском кризисе
Почему это может быть выгодно Североатлантическому альянсу и кто еще готов выступить в роли медиатора

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в день 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что он говорит про Patriot, поскольку это единственная система, способная сбивать российские баллистические ракеты.

3 апреля глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Столтенберг тогда же заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

В свою очередь, газета Politico отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить для создания фонда. Некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза (ЕС) по повышению своей значимости в области обороны, подчеркивает СМИ.

До этого, 26 марта, Кулеба признал в эфире телеканала «Рада», что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot. При этом они готовы на отправку снарядов для противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024