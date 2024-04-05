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В офисе Зеленского заявили о наступлении критического момента для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина приближается к критическому моменту
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Фото: TASS/АР/LIBKOS
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Для Украины наступает критический момент в связи с нехваткой вооружения в армии страны. Об этом 4 апреля сообщил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент», — сказал он в беседе с Politico.

Ермак объяснил, что Украина остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО) и снарядах для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Он отметил, что для Киева проблема заключается во времени, страна надеется, что пакет помощи США будет одобрен уже в этом месяце, уточнила «Газета.Ru».

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Ранее, 28 марта, Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от Соединенных Штатов пять-семь систем Patriot.

До этого, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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