Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Внеочередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС может быть созвана 11 апреля. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил в Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«По последней предварительной информации, внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг», — написал он.
7 апреля украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них зафиксировали в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.
На следующий день, 8 апреля, над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Затем 9 апреля ЗАЭС снова подверглась атаке украинского БПЛА. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах Москвы добиваться от МАГАТЭ оценок атак Киева на ЗАЭС. Он отметил, что допуск экспертов агентства на станцию был дан, чтобы они объективно оценивали ситуацию. Ульянов в свою очередь сообщил, что Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих Международного агентства по атомной энергии .
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.