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Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
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Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Внеочередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС может быть созвана 11 апреля. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил в Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По последней предварительной информации, внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг», — написал он.

7 апреля украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них зафиксировали в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

На следующий день, 8 апреля, над станцией был сбит еще один украинский дрон-камикадзе. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Затем 9 апреля ЗАЭС снова подверглась атаке украинского БПЛА. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах Москвы добиваться от МАГАТЭ оценок атак Киева на ЗАЭС. Он отметил, что допуск экспертов агентства на станцию был дан, чтобы они объективно оценивали ситуацию. Ульянов в свою очередь сообщил, что Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих Международного агентства по атомной энергии .

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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