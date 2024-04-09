В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай действительно планируется, но о сроках пока говорить рано. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам 9 апреля.

«В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно такие контакты планируются, и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем», — сказал Песков.

Он добавил, что пока преждевременно конкретизировать сроки визита.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 апреля сообщил, что Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в июне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в октябре — на саммите БРИКС. Помимо этого Лавров уверен, что у лидеров будут и другие возможности для регулярного поддержания политического диалога.

Тогда же Лавров обратил внимание, что отношения России и Китая благодаря Путину и Си Цзиньпину вышли на беспрецедентно высокий уровень. С переизбранием лидера РФ на президентский пост появились дополнительные гарантии укрепления сотрудничества.

В тот же день глава российского МИДа сам встретился с Си Цзиньпином в рамках своего официального визита в КНР, который начался 8 апреля. В ходе этой поездки Лавров также пообщался со своим китайским коллегой Ван И.