Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Китай

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит президента России Владимира Путина в Китай действительно планируется, но о сроках пока говорить рано. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам 9 апреля.

«В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно такие контакты планируются, и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем», — сказал Песков.

Он добавил, что пока преждевременно конкретизировать сроки визита.

«Все стороны согласны, что мир будет достигнут через переговоры»
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй — о позициях участников конфликта на Украине, энергетических проектах с Россией и решении проблем на Ближнем Востоке и Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 апреля сообщил, что Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в июне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в октябре — на саммите БРИКС. Помимо этого Лавров уверен, что у лидеров будут и другие возможности для регулярного поддержания политического диалога.

Тогда же Лавров обратил внимание, что отношения России и Китая благодаря Путину и Си Цзиньпину вышли на беспрецедентно высокий уровень. С переизбранием лидера РФ на президентский пост появились дополнительные гарантии укрепления сотрудничества.

В тот же день глава российского МИДа сам встретился с Си Цзиньпином в рамках своего официального визита в КНР, который начался 8 апреля. В ходе этой поездки Лавров также пообщался со своим китайским коллегой Ван И.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024