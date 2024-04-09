Актер Шолох рассказал о последней беседе с Кунгуровым в день его смерти

Актер Сергей Шолох последний раз говорил с погибшим оперным и эстрадным певцом Евгением Кунгуровым в день его смерти. Об этом 9 апреля он сообщил «Известиям».

«Я говорил с ним в районе шести вечера, ничего я не почувствовал, ничего не услышал», — сказал он.

Шолох уточнил, что узнал о гибели певца из сообщений СМИ и не знает других подробностей произошедшего. Он также подчеркнул, что не связывался с женой Кунгурова.

«Замечательный он был человек, талантливый, красивый, сорокалетний нормальный мужик», — так Шолох описал погибшего певца.

О смерти Кунгурова стало известно 8 апреля, тело певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы.

Калининградский музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова. Отмечается, что певец был по-настоящему талантливым артистом, который навсегда останется в сердцах всей команды театра.