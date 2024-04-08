Тело оперного певца Евгения Кунгурова было найдено возле его дома в центре Москвы
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- Тело оперного певца Евгения Кунгурова было найдено возле его дома в центре Москвы
Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой, его тело было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Журналистка «Известий» выяснила, что отец певца не обладает точной информацией о ситуации. В разговоре он заявил, что ему «позвонили, сказали и все».
«Сами при смерти сидим», — сказал отец Кунгурова.
По информации источника «112», певец наблюдался в частной клинике психиатрии. Обстоятельства дела выясняются, на месте работают экстренные службы.