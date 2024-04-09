Калининградский музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова
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- Калининградский музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова
Калининградский областной музыкальный театр выразил соболезнования в связи со смертью его экс-солиста Евгения Кунгурова в Москве.
«В Калининградском музыкальном театре Евгений Кунгуров служил недолго, с января по ноябрь 2022 года, однако за это время успел сыграть ряд ярких ролей: исполнить партию Фигаро в проекте «Моцарт. Свадьба Фигаро. Избранное», партию Лефорта в опере А. Гретри «Петр Великий» и дать большой сольный концерт вместе с солистами Калининградского музыкального театра», — следует из сообщения, опубликованного в соцсети «ВКонтакте».
Театр выражает соболезнования родным и близким Кунгурова. Отмечается, что певец был по-настоящему талантливым артистом, который навсегда останется в сердцах всей команды театра.
О смерти певца стало известно 8 апреля, его тело было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы.