Страховщики объяснили нюансы выплат потерпевшим из-за прорыва дамбы в Орске

Выплата по договору обязательного страхования опасных производственных объектов (ОСОПО) будет осуществляться в три очереди, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности (НССО), комментируя ситуацию с выплатами из-за прорыва дамбы в Орске.

В первую очередь будут произведены выплаты потерпевшим, жизни или здоровью которых был причинен вред. Во вторую очередь на выплаты будут претендовать потерпевшие — физические лица, которым причинен вред имуществу, включая нарушения условий жизнедеятельности (НУЖД). В третью очередь компенсируется ущерб имуществу юридических лиц.

«Если возникает разница между полученной страховой выплатой и фактическим размером причиненного вреда, потерпевшие вправе требовать компенсации ущерба с владельца опасного объекта», — уточнили в

Говоря о лимитах по выплатам при таких страховых случаях, в союзе уточнили, что предполагаются выплаты в 3 млн рублей за вред жизни по каждому погибшему иждивенцам или ближайшим родственникам погибшего, до 40 тыс. рублей — компенсация фактических расходов на погребение по каждому погибшему, до 3 млн рублей — потерпевшим, которым причинен вред здоровью, до 750 тыс. рублей — за вред имуществу каждого потерпевшего физлица, до 300 тыс. рублей — за вред, причиненный в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего, до 1 млн рублей — за вред имуществу каждого потерпевшего юридического лица.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. Спасатели эвакуируют жителей. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

8 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков в регионе.