В Орске 99 человек обратились за медицинской помощью после паводка

В Орске Оренбургской области 99 человек, в том числе 18 детей, обратились за медицинской помощью из-за последствий паводка. Об этом 8 апреля сообщили в Минздраве РФ.

«Всего в Орске зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью в связи с паводком, в том числе 18 детей. Девять человек госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства по итогам оперативного совещания по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой.

Уточняется, что глава Минздрава Михаил Мурашко поручил представителям регионов обеспечить доступность всех видов медицинской помощи для населения, в том числе вакцинацией от инфекций по эпидемиологическим показателям и необходимыми лекарствами.

Кроме того, в Орск по поручению министра был направлен его заместитель Андрей Плутницкий. Там в результате наводнения была приостановлена работа 11 медицинских объектов. В ведомстве отметили, что 158 человек, среди которых один ребенок, переведены в другие стационары региона. Медицинская помощь взрослым и детям в экстренной и неотложной форме оказывается в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.

Дамба, защищающая Орск от паводковых вод реки Урал, размыта в нескольких местах. Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Игорь Капориков показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый. Первый прорыв дамбы в городе произошел 5 апреля.

Также 8 апреля в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весеннее половодье в регионе прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все силы.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.​​​​​