Блогеру Блиновской разрешили позвонить детям

Обвиняемой в мошенничестве и отмывании денег блогеру Елене Блиновской разрешили позвонить детям. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

Она отметила, что этот телефонный разговор пока не состоялся. Он займет, вероятнее всего, 15 минут. При этом разговоры с супругом Алексеем Блиновским запрещены, поскольку он проходит обвиняемым по тому же делу.

За всё время нахождения в СИЗО Блиновская ни разу не разговаривала с детьми и близкими, а единственную разрешенную связь с родными поддерживала через адвоката.

Ранее, 2 апреля, арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской к Федеральной налоговой службе (ФНС) о снижении налогов, пеней и штрафов. Сразу после заседания суда Сальникова рассказала «Известиям», что считает решение суда преждевременным. Она предположила, что после вынесения судебного акта могут появиться основания обратиться в суд вышестоящей инстанции.

В этот же день адвокат рассказала, что Блиновская готова пойти на мировое соглашение с ФНС. Сальникова также уточнила, что подзащитная готова передать свой дом в счет погашения долга.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Осенью прошлого года Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й.

В начале декабря Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,44 млрд рублей. Всего блогер за время следствия выплатила 55 млн рублей. Позднее Сальникова уточнила, что Блиновские вынуждены заявить о своем банкротстве, так как счета компаний супругов арестованы и вести какую-либо деятельность нет возможности.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в столице в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года. Защита просила суд отменить постановление и отозвать изменение меры пресечения.

Затем, 26 марта, Блиновская и ее супруг Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Тогда в СК РФ уточнили, что блогер обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).