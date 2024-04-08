Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил Попова военным прокурором Московского военного округа
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
В Госдуме предложили запретить вкладывать рекламные материалы в почтовые ящики
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
В США призвали НАТО не принимать Украину в альянс ради мира
Общество
ФАС сообщила о росте количества жалоб застройщиков на 8% в 2023 году
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД РФ выразил беспокойство послу Эквадора из-за ситуации вокруг посольства Мексики
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Спорт
На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами

Блогеру Блиновской разрешили позвонить детям

Адвокат Блиновской: блогеру разрешили позвонить детям
0
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемой в мошенничестве и отмывании денег блогеру Елене Блиновской разрешили позвонить детям. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

Она отметила, что этот телефонный разговор пока не состоялся. Он займет, вероятнее всего, 15 минут. При этом разговоры с супругом Алексеем Блиновским запрещены, поскольку он проходит обвиняемым по тому же делу.

За всё время нахождения в СИЗО Блиновская ни разу не разговаривала с детьми и близкими, а единственную разрешенную связь с родными поддерживала через адвоката.

Марафонская инстанция: что грозит семье Блиновских за уклонение от налогов
Блогер задолжала государству 1,4 млрд и подозревается в отмывании 706 млн рублей

Ранее, 2 апреля, арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской к Федеральной налоговой службе (ФНС) о снижении налогов, пеней и штрафов. Сразу после заседания суда Сальникова рассказала «Известиям», что считает решение суда преждевременным. Она предположила, что после вынесения судебного акта могут появиться основания обратиться в суд вышестоящей инстанции.

В этот же день адвокат рассказала, что Блиновская готова пойти на мировое соглашение с ФНС. Сальникова также уточнила, что подзащитная готова передать свой дом в счет погашения долга.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Осенью прошлого года Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й.

В начале декабря Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,44 млрд рублей. Всего блогер за время следствия выплатила 55 млн рублей. Позднее Сальникова уточнила, что Блиновские вынуждены заявить о своем банкротстве, так как счета компаний супругов арестованы и вести какую-либо деятельность нет возможности.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в столице в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года. Защита просила суд отменить постановление и отозвать изменение меры пресечения.

Затем, 26 марта, Блиновская и ее супруг Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Тогда в СК РФ уточнили, что блогер обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024