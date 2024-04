Советник Трампа назвал фейком публикацию о плане по окончанию конфликта на Украине

Материал издания The Washington Post (WP) о том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах окажет давление на Киев, чтобы завершить украинский конфликт, является фейковым. Об этом 8 апреля сообщил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в интервью The New York Post (NYP).

«Всё это — фейковые новости от Washington Post. Они просто это выдумывают», — подчеркнул Миллер.

Также он заявил, что Трамп примет решение о своем варианте решения конфликта на Украине только после того, как придет к власти и сможет взвесить все возможные варианты. Кроме того, считает советник, только его руководитель действительно хочет остановить конфликт, в то время как Байден «говорит о большем количестве убийств».

Накануне WP со ссылкой на источники написала, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Отмечалось, что таким образом республиканец радикальным образом поменяет политику действующего президента США Джо Байдена, которые оказывает поддержку Украине

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост президента США. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

С аналогичным заявлением он выступил в конце января текущего года на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что у России пока что нет представления, что Трамп намерен для этого предпринять.

Кроме Трампа о необходимости уступок со стороны Киева говорил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так, 6 апреля он подчеркнул, что в конце концов Украина должна определиться, на какие компромиссы она может пойти. Днем ранее итальянская газета La Repubblica также сообщила, что в НАТО обсуждают сценарий о приеме Украины в альянс с гарантиями безопасности в обмен на отказ Киева от возвращения освобожденных Россией территорий.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.