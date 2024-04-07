Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы государства намерен оказать давление на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Об этом 7 апреля пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Бывший президент Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец <конфликту>, если окажет давление на Украину, чтобы она уступила часть территории», — говорится в публикации.

По информации издания, Трамп хочет подтолкнуть Киев к тому, чтобы тот уступил Крым и Донбасс. Данный подход радикально изменил бы политику нынешнего американского лидера Джо Байдена, который сконцентрирован на предоставлении Украине военной помощи, отмечает WP.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост президента США. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

С аналогичным заявлением он выступил в конце января текущего года на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что у России пока что нет представления, что Трамп намерен для этого предпринять.

11 марта кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман также предположил, что Трамп может перестать финансировать Украину в случае победы на грядущих президентских выборах. Если Вашингтон в данном случае и будет предоставлять деньги Киеву, то делать это будет исключительно в долг, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.