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Мать сбитого террористами у «Крокуса» мальчика рассказала о его состоянии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мальчик, которого напавшие на «Крокус Сити Холл» сбили на автомобиле после теракта, чувствует себя хорошо. Об этом «Известиям» 8 апреля сообщила мама Ильи Ольга Толпыкина.

«Все неплохо, Илюшка хорошо себя чувствует. <...> Ждем вот, когда у него ключица уже срастется и можно будет на костылях передвигаться, там дальше можно будет уже какую-то реабилитацию на ногу делать», — сказала она.

По ее словам, Илья получил перелом бедра со смещением. Врачи провели операцию и вставили ему металлический стержень, который держит ногу и позволяет кости ровно срастаться. Ольга также указала на моральную поддержку, которую оказывают Илье его товарищи из хоккейной команды «Олимпийская деревня – 80». Так, на недавний матч они вышли с наклейками на шлемах, на которых выразили свою солидарность.

По данным «Известий», Илью сбили террористы, когда он уже покинул вместе с семьей здание. По словам матери ребенка, сына специально сбил белый автомобиль Renault.

Прошлись по следам: как силовики нашли новых причастных к теракту в «Крокусе»
Три вероятных пособника преступников задержаны 4 апреля в Москве, Омске и Екатеринбурге

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека, в том числе шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

К настоящему моменту по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. 4 апреля в Москве, Екатеринбурге и Омске были задержаны еще три пособника теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, планировавшие совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что задержанные участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора атаковавших «Крокус Сити Холл».

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