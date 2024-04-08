«Известия» показали кадры эвакуации жителей Орска и ближайших поселков

«Известия» в понедельник, 8 апреля, публикуют видеокадры с места эвакуации местных жителей из Орска и ближайших поселков.

На кадрах показано, как спасатели помогают гражданам эвакуировать на лодке и другой специализированной технике. В городе по еще не подтопленным дорогам проезжает полицейская машина. Сотрудник через рупор призывает людей эвакуироваться, забрав с собой документы и вещи первой необходимости.

«Мы уже несколько дней предупреждаем об опасности, и сейчас занимаемся эвакуацией. Сюда стянутся все силы и средства. <…> Я всех людей призываю не дожидаться, а собираться и эвакуироваться», — сказал он.

По словам местной жительницы Александры Морозовой, в городе первый этаж почти весь в воде, нет ни света, ни газа в квартирах. Она объяснила, что в их доме на четвертом этаже живет семья с ребенком, который болеет, но люди не хотят эвакуироваться. Женщина отметила, что в таких условиях нельзя оставаться.

Отмечается, что самый сильный перелив воды происходит в сторону поселка Рабочего, течение очень сильное. Грунт и асфальт в этом месте размыт, а опоры линии электропередач (ЛЭП) покосились.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.