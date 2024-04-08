В Новотроицке Оренбургской области произошел перелив воды через дамбу

В Новотроицке Оренбургской области произошел перелив через защитную дамбу. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Здесь (в Новотроицке. — Ред.) зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по её отсыпке. Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — написал он.

Власти Новотроицка эвакуируют жителей с улицы Севастопольская. Для них уже подготовлены пункты временного размещения (ПВР).

Паслер уточнил, что вода достигла уровня 8,5 м. Ситуация находится под контролем, оперативные службы со спецтехникой работают в месте подтопления.

Кроме того, мэрия Орска в своем Telegram-канале сообщила, что около поселка Лесоторговый в окрестностях города нарушилась целостность дамбы.

«Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно», — добавили в городской администрации.

Там также призвали жителей срочно покинуть поселок во избежание тяжелых последствий. Уточняется, что пункт эвакуации организовали на улице Кирпичной. Выехавших из Лесоторгового примут в ПВР.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в региона, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место из-за с выхода из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.