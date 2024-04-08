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В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией

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Фото: Yle
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В Финляндии русскоязычные жители страны устроили марш-протест и потребовали открыть границу с Россией. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает издание Yle.

В акции участвовали около 100 человек. Их шествие началось от центрального железнодорожного вокзала Хельсинки. Протестующие в сопровождении полицейских машин прошли по центральной части финской столицы к парламенту страны.

Во главе колонны они несли плакат с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои» на финском языке. Участники скандировали «Back to normal» (верните к нормальной жизни) на английском языке и «Границы открыты» на финском.

Аналогичные акции прошли еще в двух городах: Тампере и Лаппеенранта.

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Ранее, 4 апреля, правительство Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

В предыдущий раз Финляндия продлевала закрытие границы с Россией до 14 апреля. Глава МВД Мари Рантанен объяснила это тем, что в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП.

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