Эксперты предупредили аллергиков о начале периода цветения ольхи в Москве
Новые температурные рекорды ждут на этой неделе европейскую часть страны, рассказали «Известиям» метеорологи. А это означает скорый приход весны и периода активного цветения, добавила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Накопленное тепло за счет первых двух декад апреля позволит прогреться почве, и есть надежда, что мы в этом году и дачный, и посевной сезон откроем раньше, поскольку в Москве и области весна явно ранняя», — отметила она.
Эксперт предупредила, что в столичном регионе в ближайшие дни наступит период активного цветения ольхи. Как следует из данных сервиса «Пыльца Club», уже сейчас уровень пыльцы в воздухе столицы высокий, а в ближайшие дни он будет только расти.
Основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания, напомнила ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко.
Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков. Приходя домой, нужно снимать уличную одежду, принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу, добавила врач. Дома, по ее словам, необходимо плотно закрывать окна и установить очистители воздуха.
Аллергия может быть симптомом, который говорит о дисбалансе в иммунной системе, напомнила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Пациент должен исключить вероятность инфекционных и бактериальных заболеваний и пройти лечение у аллерголога, подчеркнула она.
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