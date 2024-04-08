Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС
Мир
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией
Мир
Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с паводком в Оренбургской области
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до +19 градусов в понедельник
Спорт
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
Наука и техника
Металлические ткани помогут в освоении дальнего космоса
Общество
Появилась новая мошенническая схема с фишинговыми рассылками от сервиса Google
Общество
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Спорт
Российские борцы завоевали на турнире в Баку восемь олимпийских лицензий
Здоровье
Врач рассказал о профилактике метеочувствительности
Политика
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Пекин для переговоров c китайским коллегой Ван И
Мир
Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС
Мир
Фицо допустил наказание Западом Словакии за избрание Пеллегрини президентом
Мир
СМИ узнали о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа
Общество
Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию
Культура
Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка
Сюжет:

Эксперты предупредили аллергиков о начале периода цветения ольхи в Москве

0
Фото: Global Look Press/Frank Sommariva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые температурные рекорды ждут на этой неделе европейскую часть страны, рассказали «Известиям» метеорологи. А это означает скорый приход весны и периода активного цветения, добавила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Не выходи из комнаты: в России начался сезон аллергий
​​​​​​​Врачи рассказали, когда ждать пика цветения и как аллергикам защитить себя

«Накопленное тепло за счет первых двух декад апреля позволит прогреться почве, и есть надежда, что мы в этом году и дачный, и посевной сезон откроем раньше, поскольку в Москве и области весна явно ранняя», — отметила она.

Эксперт предупредила, что в столичном регионе в ближайшие дни наступит период активного цветения ольхи. Как следует из данных сервиса «Пыльца Club», уже сейчас уровень пыльцы в воздухе столицы высокий, а в ближайшие дни он будет только расти.

Основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания, напомнила ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко.

Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков. Приходя домой, нужно снимать уличную одежду, принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу, добавила врач. Дома, по ее словам, необходимо плотно закрывать окна и установить очистители воздуха.

Аллергия может быть симптомом, который говорит о дисбалансе в иммунной системе, напомнила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Пациент должен исключить вероятность инфекционных и бактериальных заболеваний и пройти лечение у аллерголога, подчеркнула она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Быстрее, выше, теплее: апрель поставит новые температурные рекорды

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024