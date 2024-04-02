Не выходи из комнаты: в России начался сезон аллергий

В России начался сезон аллергий, вызванных цветением растений. И в этом году он может быть непростым из-за «пыльцевых бурь» — превышенного количества зерен в кубометре воздуха. «Известия» выяснили, как аллергикам защитить себя весной, почему важно лечиться и соблюдать меры профилактики и почему вообще возникают реакции.

Сезон аллергий

В Центральной России начался сезон аллергий, вызванный цветением растений. И в этом году он может быть непростым, предупредили аллергологи. Из-за того что зима была снежной и влажной, могут случиться так называемые пыльцевые бури, об этом рассказала на пресс-конференции в МИЦ «Известия» директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.

— В это время количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает за все так называемые возможные нормы. Но во время пика пыления (он длится около 14 дней) может поменяться роза ветров или начаться дожди — это снизит активность пыльцы , — сказала эксперт.

По словам главного аллерголога ЦАО Москвы, доцента кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Аниты Денисовой, сезон пыления в средней полосе начался в конце марта — зацвели ольха и орешник. В ближайшие несколько дней в связи с теплой погодой концентрация их пыльцы достигнет высоких цифр, но наиболее выраженные жалобы у пациентов возникнут в середине апреля, когда зацветет береза.

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— Для юга страны характерно очень агрессивное цветение амброзии, которое начнется в середине лета и продолжится до середины осени. Точные сроки предсказать достаточно сложно, всё зависит от температуры, климата и количества осадков, — добавила врач.

Как отметила аллерголог, последние несколько лет в России отмечается более тяжелое течение поллинозов. Это связано с изменением климата на более теплый — из-за этого продлевается сезон пыления, увеличивается количество пыльцы. Одновременно растет и число людей, страдающих аллергическими заболеваниями.

— Это уже связано с целым рядом факторов, таких как урбанизация, изменение питания, избыточным употреблением антибиотиков. Мы видим рост распространенности аллергических болезней и у взрослых, и у детей, — подчеркнула собеседница «Известий».

Весной врачи посоветовали аллергикам быть особенно осторожными — стараться проводить меньше времени на улице (можно выходить в маске), не проветривать квартиры и офисы и принимать антигистаминные препараты.

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Что такое аллергия

Аллергия — это патологическая реакция иммунной системы, при которой организм воспринимает некоторые безопасные для людей вещества как опасные. Это могут быть продукты питания, шерсть животных, пыль или цветение растений — как в случае с теми, кто страдает весной.

Как объясняет директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич, обычно появление аллергии — это предопределенное событие. Если человек родился со склонностью к ней (а это может случиться, если хотя бы один из родителей страдает от аллергии, потому число аллергиков в мире постоянно растет), то при встрече с раздражителем реакция разовьется с высокой вероятностью.

— С одной стороны, прослеживается семейный анамнез — генетическая обусловленность появления аллергии. С другой стороны, никакая мутация или наличие конкретного гена на это не указывает. Аллергия — состояние, которое реализуется при совпадении нескольких факторов, — говорит собеседница «Известий».

Исторически считается, что аллергия появилась с начала потребления мяса человечеством. Соответственно, люди стали сталкиваться с паразитами, и иммунная система постепенно научилась справляться с ними через выработку защитного механизма в виде иммуноглобулина, отличного от IgG (основные белки иммунной системы): появился IgE — опосредованный иммунный ответ.

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Эта реакция помогала защищать человека от паразитов, однако впоследствии у некоторых людей начал происходить тот же иммунный ответ на раздражители, не связанные с паразитарными инвазиями. Фактически, эта искаженная реакция и есть аллергия в современном понимании, с которой люди сталкиваются сейчас.

— Любая реакция начинается с сенсибилизации первого «знакомства» нашей иммунной системы с аллергеном, итогом которого становится повышение клеточной чувствительности и выработка специфических для раздражителя антител класса IgE, — говорит Станкевич. — При этом важен и путь, через который аллерген проник в организм, — далеко не всегда «знакомство» происходит сразу после употребления продукта, его вдыхания или попадания на кожу. Но вероятность кратно повышается, если естественные защитные барьеры, такие как слизистая носоглотки или кишечника, имеют повреждения.

Почему возникает аллергия

Как объясняет эксперт, за иммунный ответ у людей отвечают два иммуноглобулина — IgG и IgE. И организм человека умеет «переключаться» между ними при реакции на различные аллергены.

— На этом механизме основан принцип лечения аллергии — если заставить использовать IgG вместо IgE, то можно симптоматически вылечить аллергию и «отучить» организм в дальнейшем реагировать на аллерген вредоносным образом. Это называется аллерген-специфическая терапия (АСИТ), и в перспективе она позволяет лечить любую аллергию, — говорит Любовь Станкевич.

Схожие процессы иногда происходят и в естественных условиях. Например, есть теория, что у детей, рожденные в семьях с домашними животными, реже развиваются к ним аллергии, потому что малыши контактируют с аллергенами с рождения и постепенно тренируют свою систему реагировать нормальным IgG-ответом. С другой стороны, если организм окажется быстро перегружен раздражителем, то теоретически это способно вызвать сбой в иммунной системе и переключение реакции на IgE-ответ.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— К сожалению, полностью исключить контакт с потенциальными аллергенами невозможно. Они содержатся буквально везде: в пище, косметике и даже волокнах одежды. Но здесь важно остановиться на нарушении целостности защитных барьеров, например слизистых, — особенно успешно их разрушают курильщики. Кстати, курение матери на первом году жизни ребенка или его рождение в сезон пыльцы становится одним из факторов риска развития аллергии у него, — рассказывает кандидат медицинских наук.

Другой важный барьер, который может защитить от аллергии, — это печень, которая инактивирует и связывает токсины в организме. И если этот процесс нарушен, то орган может беспрепятственно пропускать крупные молекулы — а чем крупнее частица, тем она более аллергенна. При этом, отмечает эксперт, ухудшить состояние печени несложно — достаточно бесконтрольного приема антибиотиков, что крайне распространено в быту как универсальное средство для лечения простуды.

Наконец, третий фактор риска развития аллергических реакций — появление новых синтетических продуктов питания, кремов и красок. Таким образом человек добавляет новые аллергены к плеяде уже существующих в природе.

— И здесь снова в дело вступают барьеры: если кишечник и печень смогут эффективно расщепить синтетического «гостя», то наверняка он не сможет вступить в контакт с иммунной системой и спровоцировать аллергию, — рассказывает Любовь Станкевич.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Также в некоторых случаях у человека может развиться аллергия на лекарственные препараты. Но порой врачи сталкиваются с ложной тревогой — реакцию может вызывать не само лекарство, а компоненты таблетки или капсулы, оболочка и красители.

Весенние проблемы

Весной люди особенно часто страдают аллергическим ринитом, то есть насморком. Во время цветения в воздухе образуется огромное количество пыльцы растений, которая может переноситься с ветром и впоследствии оседать на предметах мебели и интерьера — потому аллергики страдают, даже оставаясь дома.

В это время нельзя снимать со счетов и другие бытовые аллергены: домашнюю пыль, клещи, эпителий и перхоть кошки, коровье молоко. Кроме того, реакцию могут вызывать и другие продукты: свежие косточковые фрукты, орехи, зелень, мед, квас и различные специи, которые многие добавляют в еду.

— Некоторым аллергикам советуют до начала сезона начать принимать противоаллергенные препараты. Но делать этого без рекомендаций не стоит: во-первых, сначала нужно точно выявить, на что именно у вас аллергия. Сейчас для этого можно пройти комплексный анализ методом аллергочипа — это исследование позволяет выявить наличие IgE-антител почти к 300 аллергенам за одно взятие крови , — говорит Любовь Станкеич.

Фото: Global Look Press/Werner Bachmeier

Во-вторых, добавляет она, только врач с использованием результатов может определить, существует ли соответствующая аллергенспецифическая иммунотерапия. На сегодняшний момент АСИТ-терапия разработана для березы, некоторых трав и растений, на аллергены кошек, клещей домашней пыли и определенных плесневых грибов. Однако АСИТ-терапия в момент цветения не проводится.

В любом случае, врачи советуют постараться сокращать число контактов с аллергенами. В этом может помочь регулярная влажная уборка и избавление от «пылесборников» дома: старых игрушек, диванных подушек (их лучше время от времени менять) и других вещей.