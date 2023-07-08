Реакция на среду: эксперты предупредили об увеличении случаев аллергии

8 июля во всем мире отмечается День борьбы с аллергией. От этого заболевания страдает около 40% населения, а уже через два года цифра может вырасти до 50%. «Известия» выяснили, почему в мире увеличивается заболеваемость аллергией, чем она опасна и как ее правильно лечить.

Причины аллергии

Аллергия считается одним из наиболее распространенных заболеваний на Земле. По данным ВОЗ, сегодня от нее страдают 30–40% мирового населения. При этом ученые прогнозируют, что к 2025 году это число вырастет до 50% — для сравнения, всего полвека назад аллергиков было 2–3%.

В России (особенно в крупных городах) клиническим проявлениям аллергии подвержено более 20% людей. Это может быть бронхиальная астма, хронический риносинусит и даже анафилактический шок , говорит в беседе с «Известиями» заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, а также лабораторией иммунопатологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России академик РАН Александр Караулов.

По его мнению, у роста числа таких заболеваний есть несколько причин и одна из главных — генетическая предрасположенность.

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— Если хотя бы у одного из родителей есть аллергия, то вероятность развития у ребенка аллергической реакции становится выше, — говорит Караулов.

Второй причиной профессор называет изменения в окружающей среде — загрязнение воздуха и повсеместное использование химических средств. А третьей — образ жизни пациентов с неправильным питанием, низкой физической нагрузкой и постоянным стрессом.

— И, наконец, на ситуацию влияет чрезмерное употребление антибиотиков: они пагубно влияют на микробиом человека. Это приводит к нарушению иммунологической толерантности и увеличению риска аллергических заболеваний, — уточнил доктор медицинских наук.

Опасность аллергии

По словам профессора Александра Караулова, проявления аллергии чаще всего связаны с выбросом гистамина, локальным или генерализованным расширением сосудов, секрецией слизи, а также спазмом бронхов, который проявляется приступом кашля и удушьем.

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— Чаще всего врачам приходится работать с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, лекарственной и пищевой аллергией. При этом важно уметь различать пищевую аллергию и гистаминолиберацию. Последняя может возникать практически на любой продукт при его избыточном употреблении и проявляться зудом, «обсыпанием», — говорит собеседник «Известий».

Многие люди, особенно при первых проявлениях аллергии, игнорируют симптомы вроде чихания или заложенности носа. Но в будущем это может привести к неприятным последствиям, одно из которых — повышение реактивности кожных покровов и слизистых бронхов. А это уже создает угрозу развития бронхиальной астмы или усиления кожных форм аллергических заболеваний (дерматит или крапивница).

Именно поэтому человеку с признаками аллергии важно вовремя обратиться к врачу: он соберет анамнез и назначит все необходимые исследования, которые можно провести практически в любом медицинском центре. А в ближайшие годы это станет еще проще и дешевле — в лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета разрабатывают новый аллергочип для серологического тестирования аллергии.

Кожное тестирование на аллергию Фото: Getty Images/MajaMitrovic

— Технология будет основана на одновременном тестировании наличия иммуноглобулина Е к более чем 100 аллергенам, в том числе к новым аллергенам, произведенным рекомбинантным методом для исключения неспецифических ложноположительных реакций. Такой метод высокоточной диагностики станет полезным инструментом для подбора индивидуального плана терапии пациентов, — рассказывает академик РАН.

Методы лечения

Большинство пациентов с аллергией совершают серьезную ошибку — «назначают» себе препараты без участия врача. Заметив у себя симптомы заболевания, они покупают в аптеке антигистаминное средство и принимают его, пока аллергия не пройдет.

По словам Александра Караулова, такой способ лечения не слишком надежен, потому что пациенты часто нарушают режим дозирования.

— Когда проявления аллергии несильно беспокоят человека, он может периодически прекращать прием и возвращаться к нему, когда симптомы появятся вновь. Такой подход может привести к постепенному ухудшению состояния и усилению проявлений, — предупреждает профессор.

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Именно поэтому и лекарства, и дозировку должен назначать врач-аллерголог. Это могут быть антигистаминные препараты, местные противовоспалительные и противоаллергические средства в виде капель и назальных спреев, а также системные гормональные препараты (в тяжелых случаях). Все эти меры уменьшают интенсивность симптомов, не влияя на причину заболевания, — после отмены препаратов симптомы могут вернуться.

— Потому основной метод лечения сегодня — это аллерген-специфическая иммунная терапия (АСИТ). Она оказывает влияние на механизм развития аллергии путем последовательного введения в организм человека небольших доз аллергенов для выработки толерантности к ним. АСИТ приводит к уменьшению выраженности клинических проявлений и помогает добиться длительной ремиссии аллергического заболевания, — рассказывает доктор медицинских наук.

Профилактика аллергии

Говоря о профилактике аллергии, доктор отмечает важную вещь — «гипоаллергенная» жизнь, полная исключений, не спасет человека от развития сенсибилизации. Но внимательное и ответственное отношение к своему здоровью позволит снизить вероятность развития аллергопатологии.

— Это и диспансеризации, и быт, включающий регулярную влажную уборку, поддержание режима температуры и влажности, уход за кожей и слизистыми и, конечно, отдых , — перечисляет собеседник «Известий».

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По его словам, сегодня врачи и ученые находятся на этапе становления профилактической аллергологии. Опираясь на мировые исследования, они уже знают, что в раннем возрасте у детей есть «окно сенсибилизации» — когда возникает чувствительность к аллергенам, но еще без клинических симптомов.

— Применение аллерговакцин в этот период даст возможность воздействовать на патологическую цепочку и помочь организму выработать толерантность (нечувствительность) к аллергенам, снизить риск развития аллергии. При этом вакцины должны обладать высоким профилем безопасности, — говорит Александр Караулов.