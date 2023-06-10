Злит в корень: как бороться с тополиным пухом

В этом году тополиный пух на улицах Москвы появился еще в мае. Летом окна офисных помещений открыты, поэтому пух попадает в технику, приводя ее в неисправное состояние. Он забивает радиаторы, налипает на системные блоки компьютеров. Кроме того, пух является источником пожарной опасности. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своем Telegram-канале затронул проблему массового скопления тополиного пуха на улицах столицы. Спикер заявил, что планирует собрать круглый стол с экспертами-экологами для поиска решения проблемы. Какие способы устранения пуха существуют и какую опасность он представляет для аллергиков — в материале «Известий».

Истребление неразумно

Спикер Госдумы Борис Чернышов в своем Telegram-канале заявил, что тополиный пух — реальная проблема москвичей. Он также отметил, что ему приходят сотни сообщений от москвичей, жалующихся на «сугробы» пуха в своих дворах, подъездах и даже квартирах. «Почему из-за нежелания чиновников подумать, обсудить со специалистами варианты решения проблемы и уже наконец сделать хоть что-то должны страдать москвичи?» — написал Чернышов. Он также объявил, что уже сейчас идет поиск экологов, биологов и иммунологов для экспертной дискуссии.

До некоторого времени борьба с тополиным пухом велась посредством массовой вырубки деревьев и замены их на другие виды. Однако такой подход влечет за собой экологические проблемы. Дело в том, что тополь является крайне эффективным в переработке углекислого газа и выработке кислорода, поэтому его истребление неразумно. Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Магомет Яндиев в беседе с «Известиями» рассказал, что в Москве катастрофическая нехватка деревьев, поэтому устраивать вырубку тополей нерационально.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— По данным реестра зеленых насаждений, их [деревьев] 8,5 млн. По моим расчетам, Москве необходимо 28 млн деревьев, то есть у нас чудовищный дефицит и нехватка зеленых насаждений. Поэтому просто их рубить от того, что они пускают пух, конечно же, не стоит , — предостерег он.

При этом эксперт считает, что в процессе посадки новых деревьев стоит учитывать баланс и минимизировать число цветущих тополей. Полностью отказываться от них нельзя, потому что природа имеет свой внутренний баланс и тополиный пух занимает место в этой системе.

Эксперт при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов придерживается такого же мнения.

— Взять и вырубить все тополя в городе будет ошибкой. Деревья представляют важную составляющую нашей экосистемы. Не стоит забывать о том, что эти деревья также борются с радиацией. За деревьями необходим постоянный уход, — отметил он.

Тополь в городе играет важную роль в сохранении кислородного баланса. Его древесина впитывает в себя все вредные отходы из воздуха или почвы, поэтому тополь чаще других пород болеет и требует дополнительного ухода.

Тополиный вред

Скопление пуха на улицах доставляет не только дискомфорт, но также способно привести в негодность технику, автомобили. Автомобильные радиаторы охлаждения забиваются пухом, что влечет перегрев двигателя. Пух засоряет воздушный и салонный фильтр автомобиля. Опасность составляет также то, что пух быстро воспламеняется — катализатором может послужить даже непотушенная сигарета.

Сергей Маликов в разговоре с «Известиями» отметил, что в советские времена пух утилизировали при помощи огня.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Я бы сказал, что это чревато серьезными последствиями. Могут пострадать и сами поджигатели. Чтобы облегчить жизнь во время появления пуха, городские службы поливают улицы водой. Таким образом пух намокает и не летает в воздухе, — отметил эксперт.

Утилизация пуха на улицах города проходит в несколько этапов: очищение при помощи пылесоса, распыление воды специальными машинами и, наконец, уборка остатков при помощи метлы и других инструментов.

Кроме того, для минимизации количества пуха на улицах коммунальные службы проводят обрезку крон тополей, но подобная мера помогает лишь на время. После обрезки деревья становятся более уязвимыми. В некоторых случаях начинается процесс гниения, из-за которого массивные ветви падают на машины и дороги.

Ответственность за поджог

В период цветения тополей многие подростки поджигают скопления пуха в качестве развлечения, а граждане постарше прибегают к способу утилизации пуха при помощи огня — это может повлечь за собой необратимые последствия. Так, 10 мая в Волгограде двое неизвестных подожгли тополиный пух, пламя с которого перекинулось на растущие рядом деревья. Молодые люди попытались потушить огонь, но безуспешно. На место прибыли сотрудники МЧС и полиции.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Кандидат юридических наук Оксана Васильева рассказала, что действующее в данный момент законодательство не содержит отдельного состава правонарушения для поджигателей пуха. Однако может квалифицироваться по другой статье, которая привлечет нарушителя к административной ответственности ввиду нарушения правил пожарной безопасности. «За такой проступок для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 4 тыс. рублей», — отметила юрист. В случае если поджог причинил вред здоровью человека или имуществу в крупном размере, виновнику грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы сроком до одного года» .

Если же поджигание пуха привело к пожару лесного массива, то может наступить ответственность по ст. 261 УК РФ в виде штрафа до 400 тыс. рублей или лишения свободы до двух лет.

Защита от пуха

В летний период люди, склонные к аллергическим реакциям, из-за активного цветения тополей страдают от симптомов аллергии в виде насморка, слезоточивости глаз и кашля. Аллерголог Елена Гучапшева рассказала «Известиям» что сам по себе тополь аллергеном не является, но он переносит на себе пыльцу ветроопыляемых растений. Соответственно, чем больше пуха на улицах города, тем больше концентрация пыльцы других растений на нем.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Аллергия же на сам тополиный пух крайне редкое явление, подтвердить ее вы можете, посетив кабинет врача аллерголога-иммунолога, — указала эксперт.

Врач поделилась правилами, которые следует соблюдать для минимизации воздействия тополиного пуха на организм. Во время прогулок в сухую солнечную погоду необходимо использовать очки, а перед выходом на улицу следует воспользоваться специальными спреями для носа , которые создают пленку-барьер между слизистой и аллергеном пыльцы. По возвращении домой следует сменить уличную одежду, промыть глаза и нос. Если аллергия на пыльцу диагностирована врачом, то необходимо уточнить перечень продуктов, которые стоит исключить из рациона, чтобы не провоцировать обострение аллергии.

Много бывает

Активная высадка тополей началась в СССР в послевоенные годы. На озеленение территорий было выделено много средств, предпочтение отдали тополям ввиду их невысокой стоимости, быстрого роста, неприхотливости к почве. Из-за разнообразного климата на территории Советского Союза требовалось легко адаптируемое к внешним условиям растение. Кроме того, тополь является природным абсорбентом, впитывающим вредоносные газы.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов